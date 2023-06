Eric Emmanuel Schmitt nous parle de Jérusalem dans Culture

Le Vatican a commandé à Eric Emmanuel Schmitt une petite visite en Israël côté chrétien, sur les traces de Jésus. Ce soir à 20h05 et demain 22h05 il sur i24NEWS

La célèbre Design Week ouvre ses portes le 22 juin à Jérusalem. Une semaine complète d'événements, de performance, de créations, articulées autour du mensonge et de la tromperie. A l'ère du numérique et en ces temps compliqués en Israël, la Design week veut jouer sur la duplicité qui envahit la sphère publique : confiance, authenticité et vérité. Eléments de réponse en design et à Jérusalem…

JOEL SAGET / AFP Eric Emmanuel Schmitt

Jérusalem justement on y reste pour découvrir le récit contemplatif, documenté, philosophique, croyant et politique... Evidemment signé Eric Emmanuel Schmitt. Notre invité. Le Vatican lui a commandé une petite visite en Israël, mais côté chrétien, autrement dit, sur les traces de Jésus... Nazareth, Jérusalem. Qu’est ce que cela fait de voir le pays sous un angle chrétien ? On en parlera avec lui.

Le portrait du méconnu Vishniac... Avant d’avoir été le photographe de la nature, il a été l’un des rares à avoir documenté, en images, les derniers moments de la vie des communautés juives en Europe. Vishniac a fait l’objet d’un documentaire, on vous racontera son histoire

Et puis, en seconde partie, nous recevons un invité rare: l'ambassadeur de Roumanie en Israël, Radu Ioanid, également historien. Il vient de publier et d’enrichir son monumental ouvrage “ la Shoah en Roumanie”. Et on se demandera avec lui pourquoi la destruction des juifs de Roumanie est passée plutôt inaperçue... Où sont les fictions, les films, les arts, bref la mémoire. A ses côtés le violoniste Vladimir Nemtanu ainsi que Radu Mihaileanu.