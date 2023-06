Lateef, un Afghan chez les Cohen

"Je n'avais jamais rencontré de Juifs auparavant"

Le roman graphique "Lateef, Afghan chez les Cohen" par Rachel Lev et Sarah Emilie Simone, raconte une histoire singulière et vraie, celle d'un jeune migrant afghan recueilli par une famille juive parisienne. i24NEWS a rencontré celle-ci ainsi que les autrices de cette BD.

C'est Pascale Cohen qui a rencontré Lateef, alors qu'elle participait à une distribution de repas chauds à de jeunes migrants dans un jardin de Belleville, organisée par l'association Les midis du Mie (Mineurs isolés étrangers). L'idée de l'accueillir est venue ensuite. Selon elle, le passé de sa famille touchée par la Shoah a motivé cette décision.

"Je suis issue d'une famille ashkénaze qui a subi la Shoah. Mon père était à Auschwitz et en est revenu sans sa famille, et je l'ai toujours entendu parler de séparation entre enfants et parents. Je m'étais donc toujours dit que je ferais quelque chose pour aider les enfants lorsque viendrait ma retraite", dit-elle, expliquant que l'occasion s'est toutefois présentée un peu plus tôt que prévu, par le biais d'une amie qui fait partie de cette fameuse association.

Lateef a fui l'Afghanistan après l'assassinat de son père par les talibans. "J'ai mis deux ans pour arriver à Paris, en traversant 11 pays à pied", raconte le jeune homme. Un périple semé d'embûches, où il a été confronté à des situations terribles et à des passeurs sans scrupules. Mais à ses yeux, les vrais héros sont les Cohen qui ont été capables de l'accueillir.

"Nous sommes très heureux d'avoir accueilli Lateef, c'est un bonheur sans cesse renouvelé", affirme Raphy Cohen, qui tient cependant à souligner qu'ils sont loin d'être les seuls à avoir ouvert leur porte à des migrants. "Il y a beaucoup de familles en France qui en font de même. Il est essentiel de donner à ces jeunes la possibilité de se reposer la tête et le corps, même si c'est pour quelques jours ou quelques mois, afin de leur permettre de prendre un nouveau départ ", souligne-t-il, lui qui est lui-même issu d'une famille tunisienne réfugiée en France.

C'est pour rendre hommage au courage de ces migrants mais aussi à ces personnes qui œuvrent dans l'ombre pour accueillir ces jeunes en détresse que "Lateef : un Afghan chez les Cohen", a vu le jour, expliquent Rachel Lev et Sarah Simone, auteures de la BD.

"Ce qui nous a intéressées à propos de cette histoire, c'est le choc des cultures, avec ce jeune Afghan accueilli par les Cohen, une famille juive parisienne bobo et funky", disent-elles. Un album à la fois émouvant et très coloré, qui renvoie à l'optimisme des Cohen et celui de Lateef, selon Rachel Lev et Sarah Simone.

Lateef, musulman, explique que le fait que sa famille d'accueil soit juive n'a pas été perçu comme un problème par sa famille restée en Afghanistan. "Ils sont simplement heureux que ces gens m'hébergent et prennent soin de moi", relate-t-il, précisant qu'il n'avait jamais rencontré de Juifs auparavant. Si la différence de cultures est bien là, le jeune homme affirme "que tout se passe très bien", entre repas de Rosh Hashana (Nouvel an juif) ou repas du ramadan partagés.

Raphy estime que l'accueil de Lateef dans on foyer relève "du pacte français". "L'idée du pacte français, c'est de mélanger les cultures et que chacun ait sa voix, le pouvoir de s'exprimer et qu'il soit lui-même. Nous sommes à la fois très juifs, très pro-israéliens mais aussi très pro-laïcité. Nous sommes attachés à l'accueil de tous", dit-il. Lateef s'apprête à intégrer l'Ecole 42, l'école informatique de prestige fondée par Xavier Niel.