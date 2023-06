"En Israël, je vis dans une bulle car je ne parle pas la langue" (Quentin Tarantino)

Le cinéaste travaille actuellement sur son dixième et dernier film

Le quotidien Libération a publié vendredi une longue interview de Quentin Tarantino, dans laquelle celui-ci évoque notamment sa vie en Israël. Il a ainsi confié qu'il vivait "dans une bulle, coupé de la culture israélienne du fait qu'il ne parle pas hébreu".

Marié depuis 2018 à la chanteuse israélienne Daniella Pick dont il a deux enfants, le réalisateur américain partage sa vie entre Ramat Aviv en Israël et Los Angeles.

Le cinéaste s'est également exprimé à propos de sa retraite imminente du cinéma, alors que son dixième film sur lequel il travaille actuellement, est annoncé comme son dernier.

LOIC VENANCE / AFP Le réalisateur américain Quentin Tarantino et sa femme, la chanteuse israélienne Daniella Pick à leur arrivée pour la projection du film "The Specials (Hors Normes)" à la 72e édition du Festival de Cannes, le 25 mai 2019

"Lorsqu'on me demande pourquoi j'envisage de prendre ma retraite, je réponds que les réalisateurs ne s'améliorent pas en vieillissant. C'est une réponse facile pour moi, parce qu'honnêtement, je n'ai pas envie de partager avec le monde les neuf autres raisons qui me poussent à me retirer", a-t-il dit. "Ça ne regarde personne. Au final, j'ai donné trente ans de ma vie au cinéma. J'ai donné tout ce que j'avais."

Quentin Tarantino envisage désormais de se consacrer à l'écriture à plein temps. Son deuxième ouvrage, un livre documentaire intitulé "Cinéma spéculations", a reçu un accueil enthousiaste du public et des critiques.