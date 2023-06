Le film qui est produit par la société de production de l'actrice israélienne, sortira sur la plateforme le 11 août

L'actrice israélienne de renommée mondiale, Gal Gadot, a dévoilé dimanche la bande-annonce de son prochain thriller d'espionnage, "Heart of Stone", lors d'un événement en direct organisé par Netflix. La présentation a eu lieu lors de l'événement Netflix Tudum à São Paulo, au Brésil, où elle était présente aux côtés de Jamie Dornan et d'Alia Bhatt.

Dans "Heart of Stone", Gal Gadot interprète le rôle de Rachel Stone, une agente de renseignement d'élite qui fait partie d'une organisation secrète internationale appelée The Charter. Cette organisation, qui n'a aucune allégeance politique ou nationale, travaille pour maintenir la paix dans le monde. Cependant, lorsque le "cœur" de The Charter, source de sa puissance technologique, est volé par le méchant Keya Dhawan (joué par la star de Bollywood, Bhatt), Rachel Stone se lance dans une aventure trépidante qui va la conduire dans le monde entier pour le récupérer.

Le film, qui sortira le 11 août sur Netflix, a été produit par la société Pilot Wave créée par Gal Gadot, et son mari, Jaron Varsano. D'après Variety, Netflix a acquis les droits mondiaux du film en 2021.

Par ailleurs, Gal Gadot a récemment repris son rôle de Gisele Yashar dans le dernier film de la saga Fast and Furious, "Fast X", sorti en mai.