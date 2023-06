Quatrième mariage pour Claude Lelouch à 85 ans

Le couple s'est rencontré en 2006

Le réalisateur Claude Lelouch, 85 ans, a épousé la romancière Valérie Perrin, 55 ans, samedi à Paris, a confirmé à l'AFP le maire du 18e arrondissement Éric Lejoindre. Il s'agit du quatrième mariage du metteur en scène de "Un Homme et une Femme", Palme d'or à Cannes en 1966.

Le couple qui s'est rencontré en 2006 a pu compter sur la présence de 200 invités, dont des personnalités du monde de la culture comme Elsa Zylberstein, Jean Dujardin, Kad Merad, Julien Clerc, Richard Anconina, Læticia Hallyday et Jalil Lespert, ou encore Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, selon la presse.

Le réalisateur tourne actuellement son 51e film intitulé "Finalement ou la folie des sentiments", avec Kad Merad et Elsa Zylberstein.

VALERIE MACON / AFP L'écrivain Valérie Perrin a épousé Claude Lelouch le 17 juin 2023 à Paris

Valérie Perrin, également photographe de plateau et scénariste, a notamment publié "Les Oubliés du dimanche" ou encore "Changer l'eau des fleurs". "Les Oubliés du dimanche", son premier roman paru en 2015 a reçu 13 prix, dont le Prix du premier roman de Chambéry 2016, le prix Chronos 2016, le Choix des libraires 2018.

Son deuxième roman "Changer l'eau des fleurs", publié en 2018, a également été couronné de plusieurs prix dont le prix Maison de la Presse qui récompense un ouvrage rédigé en langue française destiné à un large public.

Avec une réédition en poche, le titre a figuré en 2019 en 6e position dans le top 10 des meilleures ventes GFK/Livres hebdo7, et a été le livre le plus vendu en 2020 en Italie dans sa traduction. Ce roman a été adapté au théâtre par Mikaël Chirinian et Caroline Rochefort en 20218.