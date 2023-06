Le photographe Roman Vishniac, témoin sans égal de la tragédie de son temps

"Tout au long de la vie, il est important de regarder de plus près, et le monde sera plus grand"

Toute sa vie durant, Roman Vishniac n’a eu de cesse d’observer le monde qui l’entourait, et c’est à travers son objectif qu’il le montrait le mieux. A l’occasion de la projection du documentaire "Vishniac" projeté au festival Docaviv, retour sur le parcours de ce célèbre photographe fasciné par la nature et la science, qui a documenté les derniers moments des communautés juives d’Europe. Roman Vishniac naît à Moscou en 1897 dans une famille juive aisée. Alors que ses parents émigrent à Berlin après la prise du pouvoir par les Bolchéviques, lui décide de rester en Russie pour poursuivre ses études supérieures en biologie et en zoologie. Sa passion pour la nature le conduit à devenir l’un des pionniers de la photographie microscopique. Il se spécialise ainsi dans les clichés d’insectes vivants, ce qui en fait l’un des premiers à utiliser la photo comme instrument de documentation. Avec la montée de l’antisémitisme en Russie, Roman Vishniac est contraint de se réfugier à Berlin avant de fuir de nouveau à New York, lorsque les nazis arrivent au pouvoir. Mais pendant tout ce temps, il ne lâche jamais son appareil photo. À partir de 1933, ses clichés matérialisent la montée au pouvoir des nazis, tout en documentant la manière dont les organisations communautaires juives continuent malgré tout de fonctionner sous le régime. Entre 1935 et 1938, Vishniac traverse l’Europe de l’Est pour le compte d’une organisation humanitaire juive américaine. L’objectif de sa mission : collecter des fonds pour les communautés appauvries. Il ignore alors que lorsqu'il photographie ces Juifs d’Europe de l’Est, il s’agit pour beaucoup de leurs derniers témoignages… Sa mission l'amène à parcourir des milliers de kilomètres de la Lituanie à la Hongrie en passant par la Biélorussie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, ainsi que les Carpates. Son œuvre dépeint la vie juive dans les shtetls d’Europe de l’Est mais aussi dans le Berlin de l’époque de Weimar. Ses clichés sont les témoins impuissants des tentatives des Juifs de quitter l’Europe sous la pression des nazis. A travers l'œil du photographe, on découvre aussi les camps d'entraînement sionistes, mais également les nouveaux immigrants juifs en Amérique. Méticuleux et ingénieux, Roman Vishniac fait poser sa fille devant des affiches de propagande nazie pour faire croire à la police qu’il ne prend que des photos de famille. Après la Nuit de Cristal, lui et sa famille cherchent un moyen de quitter l’Europe. Tous embarquent pour l’Amérique le 20 décembre 1940. Roman Vishniac envoie ses photos au Président Roosevelt pour attirer son attention et l’inciter à prendre des mesures pour mettre fin au massacre des Juifs, sans succès. Après la guerre, son travail se poursuit en tant que photographe indépendant à New York. Il s’attarde notamment sur Berlin en ruines et sur les survivants, en particulier les enfants juifs se trouvant dans les camps de déplacés. Une façon pour ce sioniste convaincu de garder un lien fort avec ses racines tout en montrant au monde les invisibles, car comme il le disait lui-même : "Tout au long de la vie, il est important de regarder de plus près, et le monde sera plus grand."