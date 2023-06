Le biopic sur Golda Meïr sortira pour le 50e anniversaire de la guerre de Kippour

Intitulé "Golda" et réalisé par le cinéaste israélien Guy Nativ, le film met en vedette l'actrice oscarisée Helen Mirren, dans le rôle-titre

Le film sur la vie de Golda Meir, l'ancienne Première ministre israélienne qui a dirigé le pays pendant la guerre de Kippour, devrait sortir un mois avant le 50e anniversaire du conflit. Intitulé "Golda" et réalisé par le cinéaste israélien Guy Nativ, le film met en vedette l'actrice oscarisée Helen Mirren, dans le rôle-titre.

L'histoire se déroule durant la guerre de trois semaines qui a surpris Israël avec une attaque inattendue de l'Égypte, de la Syrie et de leurs alliés, survenue le jour le plus sacré du calendrier juif. Le récit met principalement l'accent sur les décisions prises par Golda Meir pendant la guerre, sa relation complexe avec le secrétaire d'État américain Henry Kissinger (interprété par Liev Schreiber) et l'impact qu'elle a eu à travers le monde.

AP Golda Meir, 1969

Golda Meir, première et unique femme à avoir été Premier ministre d'Israël, est née à Kiev et a grandi à Milwaukee, aux États-Unis, avant d'immigrer dans l'Etat hébreu. Elle a occupé le poste de Premier ministre de 1969 à 1974. Si elle est respectée par les Juifs américains, son image en Israël, particulièrement en ce qui concerne ses actions avant et pendant la guerre du Kippour, est plus nuancée. Elle a démissionné quelques mois après la fin de la guerre avant de décéder en 1978.

GABRIEL DUVAL, John MACDOUGALL / AFP L'actrice britannique Helen Mirren, le 27 février 2020 au 70e festival du film de la Berlinale à Berlin et l'ancienne Première ministre israélienne Golda Meïr lors d'une conférence de presse le 15 octobre 1973 pendant la guerre du Kippour.

Outre Mirren et Schreiber, le film met en scène les acteurs israéliens Lior Ashkenazi dans le rôle du chef d'état-major de Tsahal David "Dado" Elazar, et Rami Heuberger dans le rôle du ministre de la Défense Moshe Dayan. "Golda" a été présenté en première mondiale au Festival du film de Berlin en février dernier et ouvrira le Festival de cinéma de Jérusalem en juillet. La projection aura lieu à la "piscine du Sultan", un amphithéâtre en plein air situé en contrebas des murs de la vieille ville de Jérusalem. L'interprétation de Golda Meir par Mirren a été saluée par la critique.