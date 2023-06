Spotify met fin à son contrat avec Harry et Meghan

L'un des dirigeants de Spotify a qualifié le couple "d'arnaqueurs"

Spotify a déclaré mettre fin à son contrat pour la production de podcasts avec le prince Harry et Meghan Markle "d'un commun accord". Malgré un contrat mirobolant estimé à 25 millions de dollars, la société Archewell Audio du duc et de la duchesse de Sussex n'a réalisé au total qu'une douzaine de podcasts.

Dans cette série audio baptisée "Archetypes", Meghan confronte des stéréotypes féminins par le biais d'entretiens avec des personnalités comme Serena Williams et Mariah Carey. Le rendement de la duchesse semble toutefois avoir été jugé trop modeste par Spotify, dont l'un des dirigeants est allé jusqu'à qualifier le couple "d'arnaqueurs".

Bien que Spotify et Archewell Audio aient tous deux déclaré être "fiers de la série réalisée ensemble", la plateforme a donc décidé de ne pas reconduire "Archetypes". Cet accord avec Spotify était l’un des plus importants signés par Harry et Meghan depuis la renonciation à leurs obligations royales.

Les contrats signés par le couple dans l'objectif de devenir financièrement indépendants, ont connu des destins mitigés. Si le documentaire Netflix "Harry & Meghan" a connu un immense succès, la plateforme de streaming avait auparavant annulé une série animée créée par Meghan avant la fin de sa production.