Le nouveau single de Dana International choisi par Spotify pour représenter la fierté LGBT 2023

Le nouveau single de la chanteuse israélienne Dana International, sorti ce mercredi, a été choisi par Spotify comme l’un des trois titres pour représenter la fierté LGBT en 2023. intitulé "Big D*** Energy", le titre a été composé en collaboration avec le DJ Itay Galo, qui a déjà signé des succès pour Eden Ben Zaken, Noa Kirel ou encore Anna Zak.

Dana International verra son portrait affiché sur Times Square et dans le métro à New York. Elle sera par ailleurs la première artiste israélienne à apparaître sur la couverture de la playlist internationale de la fierté LGBT GLOW de Spotify, qui compte plus d'un million et demi d'abonnés, sa chanson ayant été choisie pour ouvrir la playlist.

"Nous voulions une chanson qui vienne des tripes, quelque chose qui me parle vraiment en étant lié à ce que traverse", a indiqué la gagnante de l’Eurovision 1998. "Ma vie n'est pas une grande fête, il y a des hauts et des bas et c'est bien d'en parler et de le chanter. Nous avons réussi à faire ressortir ma spécificité et j’en suis fière", a-t-elle ajouté.

AP Photo/John Minchillo Times Square à New York

L'année écoulée a été bien chargée pour la chanteuse. Un docu-réalité sur sa vie diffusé en mars en Israël a reçu des critiques positives. Le même mois, elle a reçu le titre de Chevalier du Centre Peres pour la paix et l'innovation.