Festival de Cabourg : Patrick Bruel, Amanda Sthers et leur fils Léon réunis

Léon Bruel va faire ses premiers pas au cinéma dans le film de sa mère Amanda Sthers

Le chanteur Patrick Bruem était présent à la 37ème édition du festival du film romantique de Cabourg, vendredi dernier, en compagnie de son ex-femme l'écrivaine et réalisatrice Amanda Sthers, et d'un de leur fils Léon. L'auteure de 45 ans était venue présenter son dernier film "Les Promesses" ( du même nom que son livre paru en 2015) avec son fils, majeur cette année et qui semble vouloir suivre la trace de ses célèbres parents sous le pseudonyme de Léon Hesby.

Le film, qui sortira le 9 août, met en lumière les premiers pas d'acteur de Léon qui incarne le personnage d'Alexander. Un moment à marquer d'une pierre blanche pour la maman et pour le fils. Mais aussi pour l'interprète de "Casser le voix", qui aura le plaisir de voir jouer son fils sur le grand écran et suivre ainsi ses pas en tant qu'acteur. Il y a presque un mois, Léon Bruel avait sorti son premier clip "1,2,3".