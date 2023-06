Ce soir à 20h, retrouvez Valérie Abecassis et le magazine Culture

Affaire Sarah Halimi, littérature, cinéma : rendez vous ce soir à 20H (IL)

Culture vous présente cette semaine le reportage qui sera diffusé le 2 juillet sur la chaîne de télévision RMC sur l'affaire Sarah Halimi. Intitulé "Sarah Halimi, crime antisémite et impuni”, le documentaire, qui dure une heure et demie, reconstitue le drame pour comprendre en images sur ce qui s'est véritablement passé. Nous serons avec le réalisateur Francois Margolin et le député Meyer Habib qui était le président de la commission d'enquête parlementaire.

Ce numéro de culture vous parlera également de la tendance manga adaptée aux grands classiques de la littérature française. Un Japonais féru de bandes dessinées vient d’adapter l’Etranger d'Albert Camus en version graphique. Et qui dit Camus dit Algérie, et qui dit Algérie dit l'invité Zizek Belkebla, pour présenter son livre “Mohand et Raoul". "L’arabe et le Juif”, qui raconte une merveilleuse histoire d’amitié et de fidélité entre un juif et un kabyle qui démarre en Algérie pour se poursuivre dans la banlieue d'Aubervilliers.

Ensuite, l'émission fera un petit tour du côté de l’humour juif avec la finale du Catskills comedy club, l'événement humoristique de judaïsme en mouvement à Paris.

Et enfin, ce numéro évoquera l’une des pépites du 62ème festival de télévision de Monte-Carlo. La nouvelle série israélienne titrée “Trust no one” (ne fait confiance à personne), a concouru dans la catégorie La Nymphe d'Or, l'une des plus prestigieuses récompenses dans le monde de la production audiovisuelle internationale. “Trust no one” est écrite par l'incontournable Ron Leshem et Amit Cohen et met en scène Yehuda levi, dans le rôle du super patron du Shin Bet dépassé par la cybersécurité et les agents doubles.