Affaire Sarah Halimi : "Ça a été très compliqué de réaliser ce documentaire" (réalisateur)

Extrait du magazine Culture du vendredi 23 juin 2023 de Valérie Abecassis

Le réalisateur François Margolin, invité de l'émission Culture sur i24NEWS, est revenu sur la conception du documentaire qu'il a réalisé et qui s'intitule "Sarah Halimi : un crime antisémite et impuni". Diffusé le 2 juillet à 22h45 sur la chaîne RMC Story, il retrace l'affaire Sarah Halimi, 65 ans, torturée et défenestrée chez elle dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 en plein Paris aux cris de "Allah Akbar" par un voisin musulman de 27 ans.

"Ça a été très compliqué de réaliser ce documentaire et je remercie vraiment RMC Story de s'être embarqué dans cette affaire, parce que c'est vrai que j'avais essayé de faire les choses avec le service public français et personne ne voulait le faire. Et j'en suis très reconnaissant car il est très important de montrer, de raconter, et de reprendre l'enquête depuis le début sur une chaîne de télévision française", a-t-il déclaré. François Margolin, alerté dès le premier jour, a participé aux pétitions pour que lumière se fasse sur cette affaire qui a bouleversé la communauté juive de France. "Personne ne voulait en parler à l'époque, puisqu'on était en pleine campagne électorale et beaucoup de gens disaient 'il ne faut pas faire le jeu du RN'. Il ne fallait pas parler de ce crime car sinon, cela allait retourner l'opinion du côté de Marine Le Pen. Je pense que c'est purement un fantasme", a-t-il affirmé en dénonçant "l'omerta" sur le sujet. "Il a fallu attendre plusieurs mois avant que l'affaire ne soit rendue publique et qu'elle soit dans la presse. Et c'est quand des personnes comme Elisabeth Badinter, Pascal Bruckner, et d'autres ont décidé d'écrire dessus que les choses ont commencé à avoir de l'impact ", a-t-il ajouté.

i24NEWS Rassemblement pour Sarah Halimi à Tel Aviv

Témoignages, reconstitution, François Margolin n'a négligé aucune piste pour tenter de comprendre "comment on en est arrivé à un tel fiasco judiciaire".

"Aujourd'hui, on a cette leçon atroce qui est qu'on peut tuer une femme juive en plein Paris et qu'il n y ait aucune sanction".

La journaliste Noémie Halioua, qui a publié un livre sur l'affaire en 2018, évoque une "insurrection intérieure", lors d'une apparition dans le documentaire. "Le seul moyen de réparer symboliquement cette injustice était d'établir une sépulture mémorielle et donc un livre", a-t-elle affirmé. "Tout le monde a abandonné cette femme (voisins, policiers) à son propre sort alors qu'elle avait consacré sa vie pour les autres. Elle méritait qu'on raconte son histoire", a-t-elle poursuivi.

Le documentaire revient aussi sur l'enquête parlementaire effectuée par le député Meyer Habib. "Il a permis que se tienne une vraie enquête car la juge d'instruction a tenté de tout bloquer et M. Habib a permis cette commission qui a obligé un certain nombre de gens (juge, policiers, témoins) à venir témoigner", a affirmé M. Margolin qui a qualifié le travail de M. Habib de "fondamental", tout comme celui de François Pupponi (ex-maire de Sarcelles).

deletet Devant la juge d'instruction, le meurtrier présumé de Sarah Halimi, tuée à Paris en avril, a reconnu qu'il connaissait la judéité de sa victime mais nie tout acte antisémite

"Cette commission parlementaire a suppléé l'absence de travail de reconstitution d'enquête sérieuse faite par les juges et par la police", a-t-il affirmé. Tout comme Meyer Habib, le réalisateur a pointé du doigt la passivité et le manque d'empathie de la juge Anne Ihuellou lors de l'affaire. "La juge d'instruction a refusé de faire une reconstitution, ce qui est exceptionnel dans le cas d'un meurtre, elle a aussi refusé de recevoir les avocats en arguant qu'elle n'avait pas le temps. C'est une personne qui est persuadée depuis le début que l'assassin n'était pas responsable et je ne sais pas très bien pourquoi. Part d'antisémitisme ou simplement un choix personnel... La justice n'a pas fait ce qu'il se fait dans des affaires beaucoup moins importantes", a souligné le réalisateur.

"Le plus incroyable dans l'affaire Sarah Halimi, c'est l'absence de sanctions - c'est la chose qui restera symboliquement la plus terrible pour la communauté juive française"

"Les gens ont encore très peur aujourd'hui. S'ils parlent devant une caméra, ils ont peur d'être agressé dans les escaliers de cette cité du 11e arrondissement de Paris", a-t-il dit. "On a voulu cacher, camoufler, étouffer les dysfonctionnements de la justice et de la police. Traoré est libre et peut se promener librement. Il est dans une cellule psychiatrique et il va fanfaronné toutes les semaines avec ses amis", a dénoncé Meyer Habib dans le documentaire.

Apu GOMES / AFP Manifestation devant le consulat général de France le 25 avril 2021 à Los Angeles, en Californie, pour demander justice pour Sarah Halimi

François Margolin a également évoqué le "caractère salafiste" de l'affaire. "Traoré était marqué par le salafisme. Il fréquentait la mosquée Omar qui est dominé par l'islamisme et des idées salafistes [...] A cause de l'absence d'enquête, on ne peut être certain de rien", a-t-il conclu. Sarah Halimi est enterrée dans le cimetière Givat Shaul à Jérusalem.