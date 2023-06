Le spectacle musical "Les Dix Commandements" de retour en 2024, annonce Pascal Obispo

"Ce sera les mêmes chansons avec une orchestration nouvelle, une forme de modernité"

Le célèbre spectacle musical "Les Dix Commandements" va revenir sur scène en 2024, dans une nouvelle version renommée "Les 10 Commandements - L'envie d'aimer", a rapporté lundi Pascal Obispo lors d'un entretien accordé à BFM TV. Au programme : chansons réarrangées, nouvelle mise en scène, des chorégraphies inédites et un nouveau décor pour fêter les 25 ans de la comédie musicale à succès. Le spectacle se réinvente pour le plus grand bonheur des fans de cette comédie musicale qui avait attiré dans le passé près de deux millions de spectateurs depuis les années 2000.

"Ça me faisait très plaisir de 'repimper' les chansons. Ce sera les mêmes chansons avec une orchestration nouvelle, une forme de modernité. Pour donner un son actuel, on a retravaillé les violons, les claviers, pour que ça sonne comme une création d'aujourd'hui. Mais on a gardé le sublime des violons, les percussions", a confié Pascal Obispo à BFM TV en annonçant "deux trois chansons inédites".

Le chanteur Daniel Levi

"On s'est revus avec les amis chanteurs et avec Albert Cohen, qui est le géniteur de cette comédie musicale. On s'est retrouvés sur scène, on s'est embrassés, on était évidemment très touchés pendant ce concert hommage. C'est à ce moment là qu'Albert a décidé de recommencer et de revivre l'aventure après la disparition de notre ami Daniel Levi en août 2022", a poursuivi Pascal Obispo.

La tournée commencera en 2024 et se poursuivra jusqu'en 2025. L'album de la tournée avait été vendu à plus de 700 000 exemplaires.