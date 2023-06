"C'est incroyable", Gal Gadot réagit à l'annonce de son étoile sur le Walk of Fame

"Cela ne fait qu'ajouter de l'énergie à celle que j'avais déjà pour continuer à faire ce que j'aime"

L’actrice israélienne Gal Gadot a réagi lundi soir à la décision de lui attribuer une étoile sur l’avenue des stars, le célèbre Walk of Fame d’Hollywood. Dans une vidéo qu'elle a postée sur Instagram, elle a parlé du moment où elle a découvert qu’elle allait être distinguée. "Mon mari m'a appelée et m'a dit que les médias israéliens l'avaient contacté pour le féliciter pour mon étoile à Hollywood", dit-elle dans la vidéo.

"Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. On a donc contacté mon attaché de presse qui m’a confirmé que j’allais avoir mon étoile sur le Walk of Fame. C'est incroyable", s’est-elle émue. "Je suis pleine de gratitude. Je remercie l'organisation qui remet les étoiles de m'avoir choisie. Cela ne fait qu'ajouter de l'énergie à celle que j'avais déjà pour continuer à faire ce que j'aime", a ajouté la star israélienne.

Gal Gadot aura son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2024 et sera la première actrice israélienne à recevoir cet honneur. Outre l’interprète de Wonder Woman, 30 autres célébrités ont été choisies pour recevoir la prestigieuse récompense, dont le regretté Chadwick Boseman, l'actrice oscarisée Michelle Yeoh, le rappeur Dr. Dre, la chanteuse Gwen Stefani ou encore Ottis Redding.

Gal Gadot sera à l’affiche d’un nouveau thriller d’espionnage intitulé "Heart of Stone", qui devrait sortir sur Netflix au mois d’août. Elle y incarne Rachel Stone, un agent spécial de la CIA, aux côtés de Jamie Dornan (50 nuances de Grey) et de la comédienne indo-britannique Alia Bhatt. La bande originale du film est quant à elle composée par une compatriote de Gal Gadot, la musicienne Noga Erez.