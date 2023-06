La chanteuse israélienne Netta Barzilai sort un nouveau single

"Everything" a été écrit en collaboration avec l’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson et le groupe de pop américain AJR

Juste avant une tournée de concerts en Europe et aux États-Unis, la gagnante de l’Eurovision 2018, Netta Barzilai, a sorti mercredi matin un nouveau single intitulé "Everything". "Depuis quatre ans, la chanson est dans mon tiroir et j'attendais le moment où je pourrais y revenir et la faire vivre de tout mon cœur", a déclaré l’artiste israélienne. "Ce moment est arrivé et je suis ravie de le partager avec tout le monde".

Le titre, écrit par Netta Barzilai en collaboration avec l’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson et le groupe de pop américain AJR, est défini comme une chanson qui souligne à quel point il est libérateur de savoir ce que l’on mérite et de ne pas avoir peur de travailler dur pour cela, a indiqué son interprète. Le clip de "Everything" a été tourné dans les rues de New York.

Netta Barzilai participera au mois de septembre à la tournée internationale de concerts "The Wonderful and Great Tour", au cours de laquelle elle se produira en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et à travers les États-Unis.

Francisco LEONG (AFP) La chanteuse israélienne Netta Barzilai qui a remporté l'Eurovision le 12 mai 2018 à Lisbonne

Plus tôt ce mois-ci, la chanteuse est apparue lors de divers événements de célébration des fiertés comme le Pride Live Stonewall Day 2023 à New York, où Christina Aguilera a également fait une apparition. Le mois dernier, lors d'une performance à la finale de l'Eurovision à Liverpool, elle a dévoilé une reprise du tube "You Spin Me Round (Like a Record)" du groupe britannique Dead or Alive.