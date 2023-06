À 64 ans, la star devait entamer sa tournée "Celebration" le 15 juillet au Canada, avant de se produire en Europe à l'automne

La superstar américaine Madonna a suspendu la tournée mondiale qui devait démarrer le mois prochain, "après avoir été touchée par une bactérie et hospitalisée en unité de soins intensifs", a communiqué son manager Guy Oseary.

"Elle est en phase de rétablissement, mais reste sous surveillance médicale. Elle devrait s'en remettre complètement, mais à l'heure actuelle, nous sommes dans l'obligation de mettre en stand-by tous nos engagements, y compris la tournée", ajouté le manager. Madonna a été retrouvée inconsciente et transportée d'urgence dans un hôpital de New York samedi, a révélé le site Page Six. La chanteuse "Material Girl" aurait été intubée pendant au moins une nuit. Sa fille Lourdes Leon était à ses côtés tout au long de l'épreuve", a ajouté le site d'informations.

A 64 ans, la star avait prévu d'inaugurer sa tournée "Celebration", un événement marquant les 40 ans d'une carrière musicale légendaire, le 15 juillet à Vancanver. 84 dates étaient au programme, notamment aux Etats-Unis et en Europe.