Valérie Abécassis reçoit Marylin Fitoussi, qui a signé tous les looks de la série événement de Netflix. Rendez-vous dans Culture, ce soir à 20h05

C'est une invitée au succès planétaire que nous recevons ce soir dans Culture. Tout le monde la connaît, sauf que peu de personnes ont vu son visage. Celui de Marilyn Fitoussi, créatrice de costumes. C’est elle qui a qui a fait tous les looks de la célèbre série Emily in Paris, l’un des plus gros succès mondiaux de Netflix

Au sommaire également une question : pourquoi les chaînes télé du monde entier aiment-elles à ce point les documentaires israéliens ? Que voient-elle du pays ? Qu’est ce qu’elles en comprennent ? Et bien la réponse on l'a eu à Copro, les rencontres télé organisées à Tel Aviv. Des israéliens qui viennent vendre leurs idées de docs à des internationaux et, comme à chaque fois, c'est la politique qui a les faveurs des acheteurs.

Au sommaire de ce Culture également un nouveau film israélien, un ovni. Un genre de "Faucon Maltais" en hébreu. Opéra polar, qui mélange en prime le rap et le film noir américain. Son nom : This City, vous verrez.

Nous parlerons enfin de Chagall mais de façon très très pointue. Un artiste israélien a remarqué que, dans certains tableaux de Chagall, il y avait des tout petits bonhommes en train de faire pipi (ou plus). Et il en a fait un livre, et nous en a donné les explications.