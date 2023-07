Mick Jagger, 79 ans, et sa petite amie Melanie Hamrick, 36 ans, fiancés

Melanie a été aperçue avec une bague de fiançailles au doigt

Mick Jagger et sa petite amie de longue date, Melanie Hamrick, se sont fiancés.

La légende du rock, âgée de 79 ans, et la chorégraphe et ancienne ballerine, âgée de 36 ans, sont ensemble depuis 2014 et ont accueilli leur fils, Deveraux Octavian Basil Jagger, deux ans plus tard.

Melanie a été aperçue avec une bague de fiançailles au doigt. Alors qu'elle avait précédemment insisté sur le fait que le bijou était une "bague de promesse", elle a depuis clairement fait savoir à ses amis et à sa famille qu'elle était fiancée au leader des Rolling Stones.