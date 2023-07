Israël : record historique de vente de billets pour le concert de Noa Kirel

La notoriété de la chanteuse est encore montée d'un cran depuis sa 3e place au dernier concours Eurovision de la chanson

Noa Kirel a battu un record ce dimanche après que les 65 000 billets pour son concert au parc Hayarkon de Tel-Aviv prévu le 21 septembre se sont vendus en moins de cinq heures. Il s'agit du plus grand nombre de billets vendus dans un délai aussi court pour une représentation dans ce parc géant, qui a l'habitude d'accueillir les plus grandes stars mondiales.

(AP Photo/Martin Meissner) Noa Kirel

Pour satisfaire tous ses fans, la chanteuse avait fait savoir jeudi qu'elle donnerait un second concert à cette date-là, en plus de celui prévu le 16 août. "J'ai l'opportunité de passer au niveau supérieur et de rendre mon spectacle encore meilleur et plus grand", a déclaré Noa Kirel lors de cette annonce en conférence de presse jeudi. Elle a également ajouté qu'elle ne savait pas encore qui seraient les artistes qui la rejoindraient sur scène, même si elle a précisé "qu'elle serait très heureuse de chanter avec Sarit Haddad, Rita et Shlomo Artzi".

La chanteuse a déjà signé une performance historique au parc Hayarkon en août 2022, en étant le premier artiste israélien à donner un concert sur ce site à seulement 21 ans. Depuis, sa notoriété est encore montée d'un cran, surtout depuis sa prestation au dernier concours Eurovision de la chanson où elle s'est classée troisième avec "Unicorn", un titre désormais fredonné dans le monde entier.