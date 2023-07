Le représentant de Robert De Niro n'a pas réagi publiquement à la nouvelle

Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, est décédé à l'âge de 19 ans dans des circonstances qui n'ont pas encore été révélées, a indiqué dimanche sa mère, Drena De Niro.

Leandro était lui-même acteur, marchant ainsi dans les pas de son grand-père et de sa mère. Il est apparu dans plusieurs films, notamment "A Star Is Born" en 2018, où il jouait le rôle du fils de George "Noodles" Stone, interprété par Dave Chappelle. Le film mettait également en vedette Bradley Cooper dans le rôle de Jackson Maine.

Drena, fille de la star de "Raging Bull" et de son ex-épouse Diahnne Abbott, a exprimé sa douleur dans un message poignant accompagnant une photo de Leandro sur Instagram.

"Mon bel ange doux. Je t'ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t'ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a été jamais pur et réel dans ma vie. Je souhaite être avec toi en ce moment. Je ne sais pas comment vivre sans toi, mais je vais essayer de continuer et de répandre l'amour et la lumière que tu m'as tant fait ressentir en étant ta maman", a-t-elle affirmé.

Le représentant de Robert De Niro n'a pas encore réagi à la tragique nouvelle. Carlos Mare, l'artiste avec qui Drena partageait la paternité de Leandro, n'a pas encore réagi non plus. Cependant, il a partagé une image sombre sur son compte Instagram en hommage à Leandro, et de nombreux utilisateurs ont exprimé leurs condoléances dans les commentaires.

Cette nouvelle survient alors qu'en mai dernier, Robert De Niro a eu une fille, prénommée Gia Virginia Chen De Niro, avec sa compagne Tiffany Chen. Gia est le premier enfant du couple et le septième enfant de Robert.