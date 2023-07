HBO arrive sur Netflix dans le cadre du développement de la plateforme

En juillet, des programmes HBO seront ajoutés sur Netflix

Les séries HBO arrivent sur Netflix dans le cadre d'une avancée révolutionnaire pour la plateforme de streaming.

Chaque mois, un nouvel ensemble de titres sous licence est ajouté à la plate-forme, aux côtés des offres télévisuelles et cinématographiques originales de Netflix.

Pour la toute première fois, en juillet, des programmes HBO seront ajoutés sur Netflix. Les abonnés de Netflix ont remarqué que l'intégralité de la série comique Insecure d'Issa Rae a notamment été ajoutée à sa bibliothèque.

Les mini-séries suivantes seront également ajoutées : Band of Brothers et The Pacific, ainsi que Six Feet Under d'Alan Ball et Ballers avec Dwayne Johnson.

Un accord avec Warner Bros Discovery, qui possède le service de streaming de HBO, Max est à l'origine de l'arrivée de HBO sur Netflix.

Le drame vampire True Blood, également créé par Ball, deviendra apparemment la première émission HBO à être ajoutée à Netflix en dehors des États-Unis.