Les Juifs de l’époque romaine ne participaient pas aux combats de gladiateurs mais y assistaient

Une inscription dans le théâtre de Milet, dans l’actuelle Turquie, identifie des places assises comme étant "la place des Juifs qui craignent Dieu"

Une nouvelle étude intitulée "Were There Jewish Gladiators? A Re-Evaluation of the Available Archaeological and Textual Evidence", réalisée par Haggai Olshanetsky de l’université de Bâle et publiée le 29 juin dans la revue israélienne 'Atiqot, révèle que les Juifs qui vivaient à l’époque romaine n’ont probablement jamais participé aux combats de gladiateurs mais y assistaient.

Michael Klein (7reasons/AFP/File) Modèle de Reconstruction numérique de l'école romaine de gladiateurs de Carnuntum

Selon le chercheur, les rabbins s'opposaient à ce que les Juifs assistent aux jeux du cirque, mais il existe des preuves historiques qu’ils y assistaient malgré tout. Une inscription datée entre le deuxième et le troisième siècle de l'ère chrétienne identifie des places assises dans le théâtre de Milet, en Anatolie occidentale, dans l’actuelle Turquie, comme étant "la place des Juifs qui craignent Dieu".

"Bien que la possibilité que des gladiateurs juifs aient été actifs aux premier et quatrième siècles de l'ère chrétienne ne puisse être totalement exclue, les preuves restent peu concluantes, suggérant que leur nombre était au mieux très limité", écrit Haggai Olshanetsky.

FRANK PERRY / AFP Reconstitution d'un combat de gladiateurs

Bien qu'il n'y ait pas de preuve évidente de l'existence de gladiateurs juifs, "et à peine plus de preuves de l'existence de venatores (gladiateurs qui combattent des animaux sauvages) juifs, il y a toujours la possibilité qu’il y en ait eu", assure-t-il. "En revanche, je peux affirmer qu'il y avait beaucoup de Juifs dans le public, qui aimaient encourager ceux qui se battaient dans l'arène. Nous disposons de nombreuses preuves à ce sujet", a-t-il déclaré au Jewish News Syndicate.