Une série documentaire israélienne sur le Hezbollah diffusée en Arabie saoudite

La série documentaire s'intéresse à l’implication croissante du Hezbollah dans le trafic de drogue au Moyen-Orient et en particulier en Arabie saoudite

Une série documentaire israélienne sur une mission menée par le Mossad pour enrayer l’implication croissante du groupe terroriste du Hezbollah dans le trafic de cocaïne, est disponible en Arabie saoudite sur une plateforme de streaming. Il ne s’agit pas seulement d’une fiction puisqu’outre la cocaïne, d’autres drogues comme le captagon ou les amphétamines que l’on trouve au Moyen-Orient sont principalement fabriquées au Liban et en Syrie dans des "laboratoires" contrôlés par le Hezbollah et l’Iran.

Le groupe terroriste financé par l’Iran cible principalement les consommateurs saoudiens et la population saoudienne dont plus de la moitié a moins de 35 ans. La série ne concerne donc pas uniquement le conflit entre Israël et le Hezbollah mais est aussi l’histoire de l’Arabie saoudite.

Le documentaire s’interroge sur le prix qu’a coûté l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, qui a obligé l’Iran à limiter ses capacités nucléaires en échange d’un allègement des sanctions. Cela a finalement permis à certains à Téhéran de se lancer dans le trafic de drogue, d’élargir leur zone d’influence en dehors de l’Iran et de gagner beaucoup d’argent.

AP Photo/Arnulfo Franco Illustration - Un paquet de cocaïne

La plateforme saoudienne MBC, la plus populaire du monde arabe, et son directeur du département télévision libanais, ont autorisé la diffusion de la série israélienne en toute connaissance de cause. MBC est connue pour autoriser de plus en plus de séries et documentaires plutôt favorables à Israël et qui présentent l’État hébreu comme un pays avec lequel il serait normal d’avoir des relations.

MBC a par ailleurs déjà été la cible de la chaîne qatarie Al Jazeera qui l’accuse de pousser à la normalisation des liens avec Israël.