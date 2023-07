Zendaya, l'étoile montante d'Hollywood, incarne Tashi Duncan, une ancienne prodige du tennis devenue entraîneuse, mariée à un champion en perte de vitesse

Le dernier film du réalisateur italien Luca Guadagnino, "Challengers", avec Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist, a été sélectionné jeudi pour ouvrir la 80e Mostra de Venise, qui se déroulera du 30 août au 9 septembre. La première du film aura lieu le mercredi 30 août dans la grande salle de cinéma du Lido de Venise, lors de la soirée d'ouverture du festival.

VALERIE MACON / AFP L'actrice américaine Zendaya

Dans ce nouveau long métrage, Guadagnino, connu pour son film "Call Me by Your Name" (2017), acclamé par la critique et qui a propulsé l'acteur Timothée Chalamet au rang de star, approfondit les thèmes de l'amour, de l'amitié et de la rivalité masculine avec légèreté et bravoure sportive. Le réalisateur Alberto Barbera a exprimé son enthousiasme, déclarant que le film apporte une expérience cinématographique exaltante et touchante. Il a déclaré : "C'est du cinéma à l'état pur".

Robyn Beck (AFP/Archives) L'acteur franco-américain Timothée Chalamet (C), au côté du réalisateur Luca Guadagnino (2e D), avant la première du film "Call Me By Your Name", à Hollywood, le 11 novembre 2017

Zendaya, l'étoile montante d'Hollywood, incarne Tashi Duncan, une anciene prodige du tennis devenue entraîneuse, mariée à un champion en perte de vitesse qui doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et l'ex-petit ami de sa femme. Josh O'Connor, connu pour son rôle dans "The Crown", incarne Patrick, tandis que Mike Faist, vu dans "West Side Story", joue le rôle du mari de Tashi Duncan.

Luca Guadagnino a exprimé sa profonde émotion à l'idée d'ouvrir la Mostra avec cette "histoire moderne et puissante, imprégnée d'énergie juvénile et d'amour". Il a ajouté : "En tant que cinéaste, c'est un rêve devenu réalité d'ouvrir le festival", selon le communiqué.

L'année dernière, Luca Guadagnino a présenté au Lido "Bones and All", un inquiétant road movie cannibale mettant en scène Timothée Chalamet, qui lui a valu le Lion d'argent du meilleur réalisateur.