"Emily in Paris" : Marylin Fitoussi, la Française à l'origine des incroyables looks de la série

"Nous voulions créer un style propre, mélange du chic à la française et de l'irrévérence américaine"

Elle est celle qui a fait d'Emily in Paris alias Lily Collins une icône du style : Marylin Fitoussi, la créatrice de costumes française de la série à succès avec laquelle le magazine Culture a eu la chance de s'entretenir.

Cette native de Toulouse, enturbannée en hommage à Simone de Beauvoir, est perçue dans le milieu professionnel comme "une maximaliste". Un qualificatif dont elle se félicite, et qui renvoie à son goût pour les mélanges peu orthodoxes : mélanges de couleurs, d'imprimés, de pièces luxueuses avec des marques populaires, rien ne lui fait peur. A tel point qu'on lui attribue d'avoir réinventé les codes du bon et du mauvais goût.

"Le succès des silhouettes de la série prouve sans doute un certain ras-le-bol face aux diktats de la mode, face à une certaine uniformisation des looks et des must-have à reproduire", fait remarquer Marylin Fitoussi.

Outre les mélanges improbables, l'ADN des costumes de la série tient aussi au savant mélange des cultures américaine et française qu'ils expriment, et qui donne aux actrices leur allure si particulière. Pour créer ce style inimitablle, Marylin Fitoussi a pu compter dans la première saison sur la collaboration de Patricia Field, qui a travaillé pour "Sex and the City", une autre série connue pour ses silhouettes mode audacieuses.

Le bob ou bucket hat iconique porté par Emily dans la première saison, est le meilleur exemple de ce mariage franco-américain : un accessoire avec une étiquette un peu ringarde, twisté avec des tenues de créateurs. "Nous voulions créer un style propre, mélange du chic à la française et de l'irrévérence américaine. Le résultat est parfois violent, parfois plus subtil", dit malicieusement la créatrice, qui confie être en recherche permanente d'idées, afin d'innover, toujours et encore. "En ce sens, Emily in Paris est un éloge à la différence", se réjouit-elle, soulignant que sur la seule la saison 3 elle a eu à gérer pas moins de 14 000 vêtements.

Si elle a toujours une idée précise des silhouettes qu'elle souhaite obtenir, Marylin Fitoussi affirme que les acteurs ont tout de même voix au chapitre lors des essayages. "Tous les costumes que l'on voit dans la série ont été validés à la fois par les acteurs et par Darren Starr, le créateur et scénariste de la série. C'est indispensable à mes yeux, car je considère qu'un acteur qui se sent bien dans ses vêtements est capable de donner le meilleur de lui", dit-elle.

C'est aussi à elle que l'on doit les superbes silhouettes de Sylvie alias Philippine Leroy-Beaulieu dans la série, qui ont permis de faire évoluer le regard sur les femmes de 50 ou 60 ans. "Le mérite en revient aussi à Philippine qui a du chien comme on dit. On peut porter le plus beau vêtement, si on n'a pas le style et l'allure pour le sublimer, cela restera un morceau de chiffon", affirme la créatrice. Elle explique aussi son jeu d'équilibriste avec les très beaux acteurs, dont les vêtements doivent être plus subtils que pour d'autres, afin "de ne pas en faire des mannequins".

Bien que de nombreuses marques de prêt-à-porter se soient rapprochées d'elle avec le succès de la série, Marylin Fitoussi se défend de tout placement de produit : "Je travaille en totale liberté et je choisis des vêtements qui me procurent des émotions. C'est mon seul critère. Je travaille avec certaines marques, mais je suis libre de mes choix."