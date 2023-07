Tsahi Halevi, invité de Culture sur i24NEWS

Ce soir à 20h (IL) sur i24NEWS

Bienvenue en culture, merci d'être fidèle aux arts, aux spectacles, aux livres et aujourd’hui au cinéma avec la sortie en Israël d’une comédie comme jamais on aurait pu imaginer en 2023 après 75 ans de l'État hebreu. Une comédie bourrée de clichés de grossièretés sur les séfarades. Ça s'appelle Hiloula on a traduit le film et vous nous direz si c’est du second degré.

Au sommaire également, le séfarade le plus beau du monde, acteur, chanteur, marié et père de famille. Tsahi Halevi est notre invité ce soir, il est à l’affiche d’une série TV, sort un album, autant vous dire que l'on n'est pas mécontent de l'avoir en Culture.

On vous parlera d’intelligence artificielle, il n’y a pas un jour sans un article effarant sur ses possibles méfaits. On est allés justement vérifier à Tel-Aviv comment l’art pourrait être ou pas, aidé ou supplanté par l’IA. Résultat dans cette édition.

Et puis, parce que Juillet a un petit goût de vacances, un détour côté cuisine du soleil sera au programme. Le grand mix tunisio-médierraneeen dans un nouveau livre titré simplement L'été passe les recettes restent.