Le réalisateur Xavier Dolan annonce prendre sa retraite

A seulement 34 ans, le réalisateur Xavier Dolan a annoncé son retrait des plateaux de cinéma. Une retraite qu'il justifie par une série de frustrations et de déceptions. "J'abandonne le cinéma et la réalisation. Je n’ai plus l’envie ni la force de m’engager deux ans dans un projet et ne presque plus voir personne. J’y mets trop de passion pour en retirer autant de déception, a expliqué le Canadien dans une interview avec le quotidien espagnol El Pais publiée mercredi.

Il a notamment raconté que le succès en demi-teinte de sa minisérie "La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé" avait été un coup très dur. Si celle-ci a séduit la critique, elle n’a en effet été diffusée que dans quatre pays.

"Pourquoi personne d’autre ne l’a achetée? Parce qu’elle est tournée en français, parce qu’elle n’a que cinq épisodes? [...] J’en finis par me demander si mon cinéma est mauvais, mais je sais qu’il ne l’est pas", a-t-il dit. "Je n’ai rien gagné avec la série. J’ai investi mon salaire dans la production et mon père a dû me prêter de l’argent. C’est un procédé très ingrat, je suis fatigué et découragé. La solution la plus simple, c’est de réaliser des publicités et de me construire une maison à la campagne", a-t-il conclu.

Le réalisateur canadien Xavier Dolan, Grand prix du jury au Festival de Cannes en 2016 pour "Juste la fin du monde"

Le réalisateur prodige, chéri de Cannes, a pourtant été multirécompensé depuis ses débuts. Son premier film "J'ai tué ma mère" lui avait valu trois prix à la 41e Quinzaine des réalisateurs à Cannes, tandis que son quatrième, "Tom à la ferme", présenté en sélection officielle à la Mostra de Venise en 2013, avait été distingué par le Prix FIPRESCI. Prix du jury au Festival de Cannes 2014 pour "Mommy", Xavier Dolan a également raflé le Grand prix et le Prix du jury œcuménique pour "Juste la fin du monde", toujours à Cannes, en 2016.