La chanteuse Noa Kirel animera la Star Academy Israel

La chaîne a confirmé que la chanteuse de 22 ans animera la nouvelle émission de téléréalité

Plus rien ne l'arrête : la star israélienne de la pop Noa Kirel animera le télé-crochet Star Academy qui fait sa grande apparition en Israël sur Channel 13.

"Kirel jouera un rôle important dans la direction du programme et dans la transmission de connaissances professionnelles aux candidats", a déclaré la chaîne dans un communiqué. L'émission de télé-réalité musicale met en lumière une poignée de candidats qui sont sélectionnés pour séjourner pendant plusieurs mois dans une "Academy" où ils reçoivent une formation professionnelle et intensive (chant, danse, théâtre) afin de peaufiner leur style artistique. Une fois par semaine, les candidats devront s'affronter en direct, jusqu'à la grande finale où le gagnant de Star Academy Israel sera choisi.

AP Photo/Martin Meissner Noa Kirel of Israel during the flag ceremony before during the Grand Final of the Eurovision Song Contest in Liverpool, England.

Le programme sera filmé au complexe "Big Brother" (Akh Hagadol) à Neve Ilan. La date du début du programme n'a pas encore été dévoilée. Star Academy est un programme très populaire dans le monde entier et est actuellement diffusé dans plus de 30 pays, dont la France, le Canada, l'Angleterre, ou encore l'Espagne. L'interprète de "Unicorn" a déjà participé en tant que mentor dans l'émission "Music School" (Beit Sefer lémuzika) et juge à l'émission Got Talent Israel diffusée sur Channel 13. Elle a également participé en tant que juge invitée aux émissions "On n'arrêtera pas de chanter" (lo nafsik lachir) et "La prochaine star de l'Eurovision" (Akokhav aba LéEurovision). Noa Kirel se produira pour deux dates au Park Hayarkon de Tel-Aviv au mois de septembre, un record pour une artiste israélienne.