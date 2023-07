Israël/Archéologie : une mosaïque mise au jour dans une synagogue de l'époque romaine en Galilée

Une inscription en araméen énumère les noms des donateurs qui ont financé les mosaïques de la synagogue ou des artistes qui les ont réalisées

Des fouilles archéologiques menées par l’université américaine de Caroline du Nord-Chapel Hill dans la synagogue de l’ancien village juif de Huqoq en Basse-Galilée, ont mis au jour une nouvelle mosaïque. L'œuvre, qui décore le sol de l’entrée principale de cette synagogue de l’époque romaine datant de 400 ans avant notre ère, comporte les noms des donateurs ou des artistes à l'origine de la mosaïque.

https://twitter.com/i/web/status/1678574801349398528

Cette onzième et dernière session de fouilles sur le site s’est concentrée sur l'extrémité sud de la salle principale de la synagogue. La mosaïque récemment découverte consiste en un grand panneau, au centre duquel se trouve une inscription en caractères hébraïques encadrée. Sur les côtés et dans l’encadrement, une inscription en araméen énumère les noms des donateurs qui ont financé les mosaïques ou des artistes qui les ont réalisées.

Les fouilles de cet été ont également mis au jour d'autres sections de panneaux de mosaïque découverts en 2012 et 2013, qui illustrent les épisodes bibliques de Samson et des renards, et de Samson portant la porte de Gaza sur ses épaules. Les sections nouvellement découvertes figurent également un cavalier philistin ainsi qu'un autre mort.

https://twitter.com/i/web/status/1678467941342257175

Les archéologues ont découvert que la synagogue a été reconstruite et agrandie au début du 14e siècle de notre ère, probablement suite à la construction d'une nouvelle route reliant Le Caire à Damas. Le nom de Huqoq viendrait d’une tradition selon laquelle le tombeau du prophète biblique Habacuc se trouvait à proximité.

À l'issue de cette dernière saison de fouilles, la zone excavée sera remise à l'Autorité israélienne des antiquités et au KKL qui prévoient d’ouvrir le site aux visiteurs.