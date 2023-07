Britney Spears sortira son autobiographie en octobre

La star va publier un livre mettant en avant plusieurs périodes de sa vie, dont ses 13 années de tutelle

Britney Spears, l'icône américaine de la pop, sortira son livre très attendu par ses fans, "The Woman in Me", le 24 octobre 2023, a annoncé mardi le magazine People.

"Le témoignage convaincant de Britney au tribunal a ébranlé le monde, changé les lois et montré sa force et son courage inspirants", a déclaré Jennifer Bergstrom, vice-présidente senior et éditrice de Gallery Books, au magazine People. "Je ne doute pas que ses mémoires auront un impact similaire et qu'elles constitueront l'événement de l'année en matière d'édition. Nous ne pourrions être plus fiers de l'aider à partager enfin son histoire", a-t-elle affirmé. Ces mémoires font suite à la lutte que Spears, 41 ans, a menée avec succès contre une mise sous tutelle ordonnée par le tribunal, en place depuis plus de 13 ans. En juin 2021, l'interprète de "Toxic" a donné un témoignage en public, implorant un juge de Los Angeles de dissoudre l'arrangement, et la tutelle a finalement été rompue le 21 novembre 2021.

Promettant de révéler "pour la première fois son incroyable parcours (et) la force au cœur de l'une des plus grandes stars de l'histoire de la musique pop", selon un communiqué de presse de Gallery Books, les mémoires de la chanteuse "illuminent le pouvoir durable de la musique et de l'amour - et l'importance pour une femme de raconter sa propre histoire, selon ses propres termes". "'The Woman in Me" est une histoire courageuse et étonnamment émouvante sur la liberté, la célébrité, la maternité, la survie, la foi et l'espoir", poursuit le communiqué de presse.

"Je veux juste retrouver ma vie", avait clamé l'artiste au tribunal. Britney Spears a vendu environ 200 millions de disques à travers le monde, et s'était produite à Tel-Aviv en 2017 sous les applaudissements de plus de 55 000 fans.