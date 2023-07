Claire Denis et Florian Zeller appelés à boycotter le Festival du film de Jérusalem

Des associations propalestiniennes estiment que l'Etat hébreu instrumentalise la présence des deux réalisateurs français pour cautionner sa politique

Plusieurs associations propalestiniennes ont exhorté mercredi les réalisateurs français Claire Denis et Florian Zeller, futurs présidente et membre du jury du prochain Festival du film de Jérusalem, qui ouvre aujourd'hui, à se retirer de cette manifestation ou "condamner publiquement les crimes commis par Israël".

"Chère Claire Denis, Cher Florian Zeller, pouvez-vous imaginer, sérieusement que votre présence dans le jury de ce festival ne soit pas interprétée et utilisée comme une caution à l'État d'Israël et à sa politique ?", ont questionné dans une lettre ouverte l'Association France Palestine solidarité, mais aussi Les amis du théâtre de la Liberté de Jénine et Culture de Palestine, deux structures plus modestes.

"Auriez-vous accepté de présider et de participer à un jury dans un festival de cinéma sponsorisé par l'Etat russe ?", ont encore interrogé ces trois ONGs.

Emmanuel DUNAND / AFP Florian Zeller

Le Festival du Film de Jérusalem, "auquel vous allez apporter votre soutien", est "parrainé et financé par le gouvernement israélien d'extrême droite qui comporte en son sein des ministres se revendiquant ouvertement fascistes", ont-elles ajouté.

"Par respect pour tout ce que vous avez apporté au cinéma et au théâtre, nous vous exhortons à renoncer à cette participation si compromettante ou, au moins, à condamner clairement et publiquement les crimes commis par l'État d'Israël, qui finance le Festival du film de Jérusalem", ont conclu les trois associations.

Yonatan Sindel/Flash90 Illustration - Soirée d'ouverture du Festival du film de Jérusalem

Le Festival du film de Jérusalem se déroulera de jeudi au dimanche 23 juillet. Plus de 200 films y seront projetés, dont des œuvres déjà récompensées à Sundance, Cannes, Berlin ou Venise, en présence d'acteurs et réalisateurs célèbres, notamment Oliver Stone ou les frères Dardenne.

Claire Denis, primée notamment à Cannes et Berlin, sera la présidente de sa 40e édition. Florian Zeller, écrivain, scénariste et réalisateur, qui a obtenu de nombreuses récompenses, dont un Oscar, pour son premier film, "The father", en 2021, est membre du jury. Certaines organisations pro-palestiniennes ont pour stratégie de mener leur action aussi dans le champ culturel, en appelant au boycott des manifestations culturelles organisées en Israël.