Pléiade de stars pour les 40 ans du Festival du film de Jérusalem

Le Festival débute ce soir avec la projection attendue de "Golda", un biopic sur l'ancienne Première ministre Golda Meïr avec Helen Mirren dans le rôle-titre

La quarantième édition du Festival du film de Jérusalem débute ce jeudi avec la projection très attendue, dans la soirée, du film "Golda", un biopic sur l'ancienne Première ministre Golda Meïr, réalisé par Guy Nattiv et avec l'actrice oscarisée Helen Mirren dans le rôle-titre. Le festival se clôturera le dimanche 23 juillet avec la projection du film de clôture "Anatomie d'une chute" de la réalisatrice française Justine Triet, lauréate de la Palme d'Or au dernier festival de Cannes.

Au cours de cet événement, plus de 200 films seront projetés, comprenant des œuvres déjà récompensées à Sundance, Cannes, Berlin ou Venise, en présence de célèbres acteurs et réalisateurs tels que Oliver Stone et les frères Dardenne. Les projections auront lieu à la cinémathèque de Jérusalem ainsi qu'au site de la piscine du Sultan, en plein air et en contrebas de la vieille ville.

Yohan Halimi/i24NEWS Helen Mirren à Jérusalem le 13 juillet

Claire Denis, primée à Cannes et Berlin, occupera la présidence du jury de la compétition internationale de cette 40e édition. Elle sera accompagnée de son compatriote Florian Zeller, écrivain, scénariste et réalisateur, lauréat de plusieurs récompenses, dont un Oscar en 2021 pour son premier film "The Father". Le réalisateur américain Whit Stillman, la productrice Joana Vicente et la réalisatrice allemande Maria Shrader complèteront le jury.

Le festival comprendra également une compétition dédiée aux premières œuvres, une autre pour les longs métrages israéliens, une pour les courts métrages israéliens, ainsi que des catégories documentaire, film d'animation, vidéo-art et film expérimental.

Mercredi, plusieurs associations françaises propalestiniennes ont appelé Claire Denis et Florian Zeller à se retirer de cet événement ou à "condamner publiquement les crimes commis par Israël".