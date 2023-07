Hollywood : grève des acteurs après l’échec des négociations avec les studios

Le syndicat a dénoncé des propositions salariales "insultantes"

Le puissant syndicat représentant 160 000 acteurs d'Hollywood a annoncé l'échec des négociations avec les studios et les plateformes de streaming, et a déclaré qu'une grève était imminente. Le syndicat a dénoncé des propositions salariales "insultantes". C'est la première fois depuis 1980 que les membres du syndicat, dont des stars de premier plan, interrompront le travail sur des films et des séries télévisées. Les séries télévisées populaires prévues cette année subiront de longs retards et, si la grève se prolonge, les sorties des futures superproductions cinématographiques pourraient également être repoussées.

"Après plus de quatre semaines de négociations, l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) n'est toujours pas disposée à proposer un accord équitable sur les questions essentielles pour les membres de la SAG-AFTRA", a déclaré la Screen Actors Guild dans un communiqué.

Suite à l'absence de réponse des grands studios et des plateformes de streaming face aux préoccupations des acteurs concernant la réduction des rémunérations et le développement de l'intelligence artificielle, les négociateurs du syndicat ont recommandé à l'unanimité au comité national d'opter pour une grève.

"Nous sommes profondément déçus que SAG-AFTRA ait décidé de quitter les négociations. C'est le choix du syndicat, pas le nôtre", a déclaré l'Alliance of Motion Picture and Television Producers dans un communiqué. Une "double grève" des acteurs et des scénaristes, inédite à Hollywood depuis 1960, pourrait entraîner l'arrêt de la quasi-totalité des productions cinématographiques et télévisuelles américaines.