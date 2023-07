Ouverture du 40e Festival du film de Jérusalem

"Démocratie!" a scandé la foule à plusieurs reprises pour protester contre la réforme judiciaire

Le Festival international du film de Jérusalem a ouvert ses portes ce jeudi soir avec le film "Golda", réalisé par Guy Nattiv et l'actrice oscarisée Helen Mirren. Très applaudie, celle-ci a reçu le prix d’excellence pour sa prestation, tout comme le réalisateur Oliver Stone et les frères Dardenne.

Le festival a lieu cette année sur fond de tensions politiques. Avant l'arrivée du président Isaac Herzog attendu pour la cérémonie d'ouverture, des manifestants opposés à la réforme judicaire se sont rassemblés devant la cinémathèque de Jérusalem en scandant "Démocratie !". Un slogan que d'autres perturbateurs ont repris durant la cérémonie, a rapporté Ava Mergy, journaliste i24NEWS présente sur place.

Certains des jurés du festival venus de France ont subi des pressions pour ne pas venir en Israël au nom du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et sanctions). Plusieurs associations propalestiniennes ont exhorté ce mercredi les réalisateurs français Claire Denis et Florian Zeller, respectivement présidente et membre du jury du festival, à se retirer de cette manifestation ou à "condamner publiquement les crimes commis par Israël". "Aucun désistement n'a cependant eu lieu et tout le monde a répondu présent", a précisé Ava Mergy.

Yohan Halimi/i24NEWS Helen Mirren à Jérusalem le 13 juillet

Plus tôt ce jeudi, Hélène Mirren a abordé la question des manifestations contre la réforme judiciaire en conférence de presse. "C'est émouvant de voir les manifestations en Israël, c'est un moment décisif pour le pays", a-t-elle affirmé. Elle a aussi déclaré que Golda Meïr serait "horrifiée" par la situation actuelle, et que cette réforme marquerait "l'arrivée de la dictature".

Le festival, qui dure jusqu'au 23 juillet, présentera plus de 200 films et se clôturera avec le film de Justine Triet qui a obtenu la Palme d'or au dernier Festival de Cannes.