Barbie, juive ashkénaze woke et de gauche? Ce soir dans Culture

Ce soir à 20h05 (il) et samedi à 22h05 (il) sur i24NEWS

Voici le contenu de l'émission diffusée ce 14 Juillet : Dernier journal de la saison !

Dernier focus artistes, expo et cinéma avec la sortie d’un livre sur l’actrice Danielle Darrieux. Celle qui enchanta des milliers de français après-guerre a participé au fameux "train de la honte" en mars 1942, à l’invitation de Goebbels, une petite tournée tranquille des studios allemand alors que les nazis sont en train de liquider l'Europe de ses juifs. Un livre “Voyage à Berlin - Danielle Darrieux sous l’occupation” aux éditions Tallandier, vient de sortir qui raconte ce voyage mais sous un autre angle. Nous serons avec son auteur.

Au sommaire également la sortie du film Barbie. L'occasion pour Culture de réfléchir à la personnalité de cette poupée mythique, créée en 1959 par une juive polonaise exilée aux Etats Unis. Une Barbie toujours en phase avec son temps.

Nous vous montrerons également la nouvelle galerie d’art de Tel Aviv, la Wertheimer qui présente des artistes contemporains israéliens ou pas, mais tous mus par le travail sur la couleur.

Et puis on ira, dans la seconde partie, réfléchir aux bienfaits du rire. Comment ou pourquoi le rire peut être considéré comme une nouvelle thérapie. C’est notre invitée qui répondra, Julie Mamou Mani, adepte de la "rigolothérapie" et du yoga du rire. Il vaut mieux être riche et en bonne santé et rire que pleurer, on verra si c’est vraiment utile !