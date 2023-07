L'actrice et chanteuse Jane Birkin est décédée à 76 ans

Elle laisse derrière elle deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon

L'actrice et chanteuse Jane Birkin est décédée dimanche à l'âge de 76 ans. Selon des informations du Parisien, elle a été retrouvée sans vie à son domicile à Paris.

Yohan BONNET / AFP Jane Birkin et sa fille Charlotte Gainsbourg en 2021

Jane Mallory Birkin est née le 14 décembre 1946, à Londres, d'un père commandant dans la Royal Navy et d'une mère actrice. Elle a débuté sa carrière au théâtre à 17 ans dans une pièce de Graham Greene, puis dans Passion Flower Hotel, une comédie musicale. C'est là qu'elle rencontre le compositeur John Barry – qui est à l'origine de musiques de films comme les premiers James Bond, Out of Africa, Danse avec les loups, etc.–, qu'elle épousera en 1967 et avec qui elle aura une fille, Kate, en 1967.

FRANCOIS GUILLOT / AFP Jane Birkin en 2006

Après des débuts cinématographiques en Angleterre notamment dans le film "Blow-Up", elle entame une carrière en France où elle rencontre son futur mentor, compositeur de chansons et partenaire, Serge Gainsbourg, avec lequel elle vivra une histoire d'amour passionnée et aura une fille, Charlotte. Dans les années 1970, elle devient une actrice reconnue par le grand public en France, et joue dans des comédies de Claude Zidi puis de Michel Audiard.

À la fin des années 1980, elle donne ses premiers concerts à Paris, en interprétant le répertoire que Gainsbourg a écrit pour elle.Elle laisse derrière elle ses deux filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, fruit de ses amours avec le réalisateur Jacques Doillon. Sa fille, Kate, photographe, est décédée en 2013.