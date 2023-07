Patrick Bruel voudrait chanter en duo avec Omer Adam

Idan Raichel, Shlomo Artzi et Omer Adam sont ses artistes israéliens préférés

Le chanteur Patrick Bruel a déclaré "aimer beaucoup", la star Omer Adam, lors d'un entretien accordé au média jewbuzz publié dimanche soir. "Peut-être qu'on fera quelque chose ensemble un jour", a-t-il affirmé. Ses artistes israéliens préférés ? L'interprète de "Casser la voix" a évoqué Idan Raichel. "J'ai beaucoup d'admiration et de tendresse pour Idan Raichel, en termes d'ouverture, de poésie et pour l'ambassadeur qu'il est. Il est d'une pensée qui me touche énormément", a-t-il confié. "Mais Shlomo Artzi, dès que j'entends sa voix, il y a quelque chose qui me traverse le corps", a-t-il poursuivi.

Au moi de mai, l'artiste de 63 ans a révélé qu’il serait le héros d’une nouvelle série d’action, prochainement diffusée sur TF1. Son dixième album "Encore une fois", porté par le titre du même nom et par la chanson l'"Instit", a été certifié disque d'or.