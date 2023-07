Jane Birkin : inoubliable icône du style, en images

Jane Birkin au Festival de Jérusalem, au Festival des Cannes, ses amours, ses enfants, retour sur une vie... En quelques images

Le Président de la république Emmanuel Macron qui salue une “icône française”, Etienne Daho, Benjamin Biolay, Olivier Rousteing… Les photos et les hommages à Jane Birkin se succèdent depuis l'annonce de son décès dimanche, à l'âge de 76 ans. Les superbes clichés de l'artiste, capturant un style si particulier et inimitable, défilent sur les fils Instagram et les unes des journaux en ligne du monde entier faisant rayonner ce style parisien si unique et emblématique, fait de métissages et dont Jane Birkin était l'une des ambassadrices les plus célèbres.

Jane Birkin en concert à Ashdod en 2018 (merci à Benjamin Petrover)

Sélection non exhaustive et hommage à une figure du style français, inoubliable Parisienne à la touche si "british".

AFP / AFP 14 octobre 1969, Paris

MICHEL CLEMENT / AFP Serge Gainsbourg et Jane Birkin, décembre 1973, Paris

AFP Gainsbourg et Birkin au Festival de Cannes en 1976

AFP Marseille, 1977

AFP Serge Gainsbourg et Jane Birkin en 1977

STF / AFP Jane Birkin, Jacques Doillon et l'équipe du film La pirate, à Cannes, en 1984

Vera Etzion Jane Birkin discute avec Shimon Peres au Festival du film de Jérusalem, 1988

Vera Etzion Jene Birkin at the Jerusalem Film Festival, 1988

MYCHELE DANIAU / AFP Deauville, septembre 1985

MARSAL / AFP Paris, 1982

PIERRE BOUSSEL / AFP Jane Birkin quitte, le 10 janvier 1996, le domicile parisien de l'ancien président français François Mitterrand, après avoir rendu hommage à l'homme d'État décédé

ERIC FEFERBERG / AFP Juin 2000, Paris

SYLVAIN ESTIBAL / AFP Jane Birkin sur la scène du théâtre de l'Odéon, le 9 mars 2002, à Paris, au premier soir d'une série de quatre concerts où elle chante des "classiques" de Serge Gainsbourg

VALERY HACHE / AFP Jane Birkin et sa fille Lou Douillon à Cannes en 2007

PABLO PORCIUNCULA / AFP Montevideo, Uruguay, 2008

PARCO / AFP Tokyo, 2011

FRANCOIS GUILLOT / AFP Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon et Roman de Kermadec, son petit fils, lors de l'enterrement de sa fille Kate Barry le 19 décembre 2013

VALERY HACHE / AFP Cannes, juillet 2021