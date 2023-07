Décès de Jane Birkin : ses filles évoquent "sa bataille acharnée contre la maladie"

L'entourage de la chanteuse a précisé lundi soir que son décès était dû à une cause naturelle

Au lendemain du décès de Jane Birkin, retrouvée sans vie dimanche à son domicile parisien, les filles de la chanteuse, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, ont salué lundi la "bataille acharnée contre la maladie" menée par leur mère, tandis que les hommages se sont multipliés.

AFP Serge Gainsbourg et Jane Birkin en 1977

"Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jours", écrivent-elles. "Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée pour reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seule aura été le dernier. Elle l'avait décidé", ajoutent-elles dans ce texte transmis par Olivier Gluzman, manager de l'artiste.

VALERY HACHE / AFP Jane Birkin et sa fille Lou Douillon à Cannes en 2007

L'entourage de la chanteuse a précisé lundi soir à l'AFP que le décès était de cause naturelle et que cette dernière phrase n'avait rien d'ambigü. L'agence artistique de la chanteuse, Les Visiteurs du soir, a par ailleurs annoncé que les obsèques se dérouleraient dans l'intimité avec famille et amis sur invitation, et lui a rendu hommage sur Instagram: "Jane s'en est allée. Jane, icône mais aussi et surtout femme merveilleuse, artiste talentueuse, engagée et libre".

PIERRE BOUSSEL / AFP Jane Birkin quitte, le 10 janvier 1996, le domicile parisien de l'ancien président français François Mitterrand, après avoir rendu hommage à l'homme d'État décédé

"Vingt-deux ans de complicité, d'émotions, de projets, d'incroyables voyages, de rencontres, de musiques, de rires, et de peines aussi parfois, de questionnements, d'engagements, d'envies, de curiosité, et surtout d'une profonde amitié. (...) Nous sommes tous tristes, mais retenons les instants de grâce vécus ensemble. Un immense vide", a ajouté cette agence.

Marianne Faithfull, Iggy Pop, et les artistes français Etienne Daho, Sheila, Benjamin Biolay, Françoise Hardy, Clara Luciani, Alain Souchon ou encore Serge Lama ont également salué la mémoire de la chanteuse.