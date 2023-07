L'Israélien Johnny Goldstein a produit la nouvelle chanson de Britney Spears et Will.i.am

"Travailler avec deux légendes vivantes est le plus grand honneur qui soit"

Le producteur et compositeur israélien Johnny Goldstein a produit la nouvelle chanson de Britney Spears et Will.i.am intitulée "Mind Your Business", dont la sortie est prévue ce mardi.

"Travailler avec deux légendes vivantes est le plus grand honneur qui soit. Je suis impatient", a déclaré l'homme de 32 ans, originaire de Motza Illit, lors d'un entretien accordé au média Ynet.

Cette nouvelle collaboration s'est répandue très rapidement sur les réseaux sociaux, Will.i.am ayant publié un teaser de la nouvelle chanson. Les deux artistes ont collaboré pour la première fois sur une chanson il y a 10 ans, avec le tube "Scream and Shout", qui s'était vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde.

Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Will.i.am

"Will et moi travaillons ensemble depuis quatre ans et nous adorons cela. Notre collaboration fonctionne très bien. Il est l'une des personnes les plus proches de moi et c'est un homme que j'apprécie. C'est aussi mon ami et mon mentor et c'est amusant de créer de la musique ensemble", a-t-il confié au site Ynet.

Britney Spears, qui s'est produite en Israël en 2017 devant 55 000 personnes au Yarkon Park de Tel-Aviv, publiera à l'automne son autobiographie. Will.i.am s'était produit à Jérusalem en 2021, rejetant les appels au boycott du pays.