Barbie, cette poupée d'origine juive ashkénaze

Le magazine Culture d'i24NEWS s'est penché sur cette poupée créée par Ruth Handler, jouet d'émancipation pour les jeunes filles des années 50

L’histoire de la poupée Barbie est aussi fascinante que celle de sa créatrice, Ruth Handler. Issue d’une famille juive polonaise installée aux Etats-Unis pour fuir les pogroms et la misère, cette dernière n'a pas pu faire d'études, faute de moyens. Mais au lendemain de la guerre, c’est bien la pauvreté et l’ambition qui vont la porter vers son incroyable destinée.

En 1945, elle pousse son mari Elliott à créer l’entreprise familiale Mattel, et met toutes ses économies dans un coup de pub visionnaire : sponsoriser l'émission Mickey Mouse Club pour le lancement d’une mitraillette en jouet. Le pari fonctionne à merveille : Ruth Handler crée un lien direct avec les enfants et renverse l’acte d’achat traditionnel auparavant dicté par les parents. Ce ne sont plus les parents qu’il faut convaincre d’acheter, mais les enfants.

Avec le succès de ce jouet pour garçons, Ruth décide de faire un produit pour sa fille Barbara. Cette idée lui vient lors d’un séjour en famille en Europe où elle découvre Bild Lilli, une poupée mannequin aux formes généreuses.

Là encore, elle a un temps d'avance, comprenant que les filles des années 50 ne veulent plus simplement être des femmes au foyer, mais qu'elles veulent pouvoir travailler et séduire. C'est ainsi qu'en 1959 naît la poupée Barbie, un jouet d'émancipation pour les jeunes filles qui peuvent désormais s’imaginer en autre chose qu'une mère.

AP/Mattel Une nouvelle poupée Barbie atteinte du syndrome de Down

Pourtant, son caractère révolutionnaire va très vite être décrié par la critique, jugeant la poupée superficielle avec ses mensurations irréelles et ses looks surtravaillés. On la dit également à l'origine de dérives : Barbie ne sert plus simplement à jouer à la poupée, elle incarne une aspiration de vie. A tel point qu'elle donne son nom à un véritable syndrome.

Des petites filles s’affament pour ressembler à leur modèle, des femmes plus âgées ont recours à la chirurgie, dépensant sans compter pour atteindre leur objectif. Ces critiques font leur chemin jusqu'à l'avènement en 2016 de la première Barbie aux mensurations réalistes.

HENRY NICHOLLS / AFP Une jeune femme déguisée en poupée Barbie dans sa boîte au MCM Comic Con au centre d'exposition ExCeL à Londres, le 26 mai 2023

Barbie symbolise avant tout un succès planétaire avec des millions de poupées vendues chaque année. Aux Etats-Unis, 90 % des fillettes âgées de 3 à 10 ans en possèdent au moins une. Un CV impressionnant avec plus de 100 métiers à son actif.

Mattel s’est toujours adapté à toutes les époques, créant ses Barbies selon l'évolution des mœurs de la société. Cela inclut de la diversité avec des Barbies noires, arabes ou hispaniques, des Barbies non genrées mais aussi des Barbies fabriquées en plastiques recyclées pour répondre aux préoccupations écologiques. Mattel a même sorti récemment une Barbie atteinte de trisomie 21.

La poupée la plus célèbre du monde a toujours su vivre avec son époque, épousant une centaine de métiers tout en restant à la pointe de la mode. Barbie a tout fait, tout vu : de la joaillerie aux grands photographes, du musée Grévin au musée des arts décoratifs, elle a toujours suscité l'intérêt des plus grands créateurs de mode.

Après l'hommage musical rendu à la poupée avec le tube "Barbie girl" du groupe Aqua, qui continue à faire danser, c'est désormais au tour du septième art de lui faire honneur avec la sortie du film très attendu "Barbie" réalisée par Greta Gerwig, avec un casting cinq étoiles emmené par Margot Robbie et Ryan Gosling.