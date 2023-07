Noah Schnapp, star de la série "Stranger Things", en visite en Israël

Noah Schnapp, dont les deux parents sont juifs, a été photographié au Mur occidental avec une kippa et portant des téfilins

L'acteur juif américain Noah Schnapp, qui incarne Will Byers dans la série à succès de Netflix "Stranger Things", est actuellement en visite en Israël. La star, âgée de 18 ans, a partagé sur Instagram une photo de lui sous laquelle il a écrit "J'ai beaucoup appris sur ma culture. C'est tellement inspirant."

Noah Schnapp, dont les deux parents sont juifs, a été photographié au Mur occidental avec une kippa et portant des téfilins (phylactères). Il participait à une visite de Jérusalem organisée par Aish Global, une organisation juive orthodoxe et été accompagné de l'influenceur de mode Moti Ankari et de l'actrice et productrice Rachel Katsner.

https://twitter.com/i/web/status/1681341768464318474 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’acteur aux origines juives russes et marocaines a également été aperçu à Tel-Aviv. "Amoureux de cet endroit", a-t-il posté sur Instagram avec une photo de la ville blanche au coucher du soleil. Noah Schnapp était déjà venu une fois en Israël pour célébrer sa bar-mitzva.

L’acteur a déjà joué un personnage juif dans le film "Abe", sorti en 2019. Il a également incarné un jeune berger qui aide à faire sortir clandestinement des réfugiés juifs de France occupée par les nazis dans le film "Waiting For Anya", l’année suivante.