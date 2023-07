Convalescent, Jamie Foxx dit être "revenu de l'enfer"

Hospitalisé en urgence le 13 avril, l'acteur a maintenu le mystère sur son problème de santé

L'acteur américain récompensé aux Oscars, Jamie Foxx, a partagé des détails sur une récente complication médicale qu'il a subie dans une vidéo de trois minutes publiée sur son compte Instagram vendredi. L'acteur de 55 ans a notamment déclaré avoir traversé une épreuve de laquelle il ne pensait pas pouvoir revenir.

Depuis son hospitalisation en urgence le 13 avril, Foxx est resté en grande partie silencieux sur son état de santé. Jeudi, il avait publié une photo sponsorisée avec un court message promettant de "grandes choses à venir", ce qui a suscité des questions parmi ses fans.

Dans sa vidéo, Foxx n’a pas donné de précisions sur la nature spécifique de son problème de santé, mais il a partage son sentiment d'avoir été au plus mal. Il a expliqué également pourquoi il a choisi de garder le silence pendant si longtemps, en remerciant ses fans pour leur soutien et leurs prières.

"Il est important pour moi qu'on me voie rire, m'amuser, faire la fête, raconter des blagues ou tourner un film ou une émission de télévision. Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tubes sortant de mon corps, vous demandant si je m'en sortirais", a déclaré Foxx.

Il a également exprimé sa gratitude envers sa femme, Corinne, et sa sœur, Deondra Dixon, qui ont respecté sa demande de confidentialité tout au long de sa convalescence. "Elles n'ont rien révélé. Elles m'ont protégé", a-t-il déclaré.

Cette discrétion a toutefois alimenté des rumeurs selon lesquelles Foxx aurait été paralysé ou rendu aveugle par sa maladie - des rumeurs qu'il a démenties. "Certains ont dit que j'étais devenu aveugle, mais comme vous pouvez le voir, mes yeux fonctionnent parfaitement", a plaisanté le comédien, louchant d'un seul œil, en réponse aux spéculations sur son état de santé. "Mais je suis descendu en enfer et j'en suis revenu", a admis Foxx. "Il y a eu quelques obstacles sur mon chemin vers le rétablissement, mais je suis de retour et prêt à travailler".

Concernant son actualité, Jamie Foxx va bientôt co-animer le jeu télévisé "We Are Family" avec sa fille, Corinne Foxx. Diffusée sur la chaîne FOX, l'émission mettra en vedette une célébrité et un proche, et le public devra deviner l'identité de la célébrité.