Grande-Bretagne : le musée Roald Dahl va apposer une plaque mentionnant l'antisémitisme de l'auteur

La famille de l'auteur avait présenté ses excuses pour l'antisémitisme de ce dernier en 2020

Le musée Roald Dahl, basé au Royaume-Uni, affiche désormais un communiqué mentionnant l'antisémitisme du célèbre auteur de livres pour enfants, trois ans après les excuses et la reconnaissance initiales de sa famille et du musée en 2020.

Dans ce texte, le musée, qui est une organisation caritative, "condamne tout racisme, y compris l'antisémitisme, dirigé contre tout groupe ou individu".

"Le racisme de Roald Dahl est indéniable et indélébile, mais ce que nous espérons voir perdurer, c'est le potentiel de l'héritage créatif de Dahl à faire du bien", écrit-il. Le communiqué sera affiché à l'entrée du musée, qui se trouve à Great Missenden dans le Buckinghamshire. Il apparait également sur son site internet.

Cette déclaration fait suite aux excuses publiées par la famille de l'auteur sur le site du musée en 2020. "La famille Dahl et la Roald Dahl Story Company s'excusent profondément pour le mal durable et compréhensible causé par les déclarations antisémites de Roald Dahl", avait-elle écrit. "Ces remarques préjudiciables sont incompréhensibles pour nous et contrastent fortement avec l'homme que nous connaissions et avec les valeurs au cœur des histoires de Roald Dahl, qui ont eu un impact positif sur les jeunes pendant des générations."

Le musée a expliqué que, bien qu'il ait conservé un registre des déclarations antisémites faites par l'auteur, décision avait été prise de ne pas les partager publiquement. Dans un effort pour "contribuer davantage à la lutte contre la haine et les préjugés", le musée a déclaré qu'il s'était engagé à ces précisions concernant l'antisémitisme de l'écrivain auprès de la communauté juive, notamment le Board of Deputies of British Jews, le Jewish Leadership Council et le Community Security Trust et l'Antisemitism Policy Trust.

AP Photo/Andrew Burton, File Books by Roald Dahl are displayed at a bookstore in New York, United States.

Toujours sur son site, le musée écrit qu'il "ne cherche pas à célébrer Roald Dahl comme une personne sans défaut". "Dans sa vie, Roald Dahl était une personne contradictoire. Il pouvait être gentil, il aidait souvent les gens, faisait des dons à des œuvres caritatives et contribuait à la science médicale. Cependant, il s'est aussi parfois montré pire que méchant, notamment en écrivant et en disant des choses antisémites sur le peuple juif", mentionne-t-il encore.

Le créateur de "Charlie et la Chocolaterie", "Matilda" ou "Le Bon Gros Géant", mort en 1990, avait notamment fait des déclarations ouvertement antisémites dans une interview au magazine britannique New Statesman en 1983, légitimant l'antisémitisme et semblant trouver des justifications aux crimes d'Hitler.

"Il y a un trait dans le caractère juif qui provoque de l'animosité, peut-être une sorte de manque de générosité envers les non-juifs. Je veux dire, il y a toujours une raison pour laquelle l'anti-tout surgit n'importe où", avait-il notamment déclaré, en ajoutant que "même un salaud comme Hitler" ne s'était «pas contenté de s'en prendre à eux sans raison».

Ces commentaires ont longtemps pesé sur l'héritage de Roald Dahl, dont nombre d'ouvrages pour enfants ont été portés à l'écran après sa mort, dont le Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton en 2005 avec Johnny Depp, la version de Mel Stuart en 1971 et Matilda réalisé par Danny DeVito en 1996.

En février, l'annonce de la suppression ou de la réécriture de passages dans les nouvelles éditions des livres de Roald Dahl, jugés offensants sur des sujets comme le poids, le genre, la race et la santé mentale, avait provoqué un tollé. L'éditeur britannique avait finalement annoncé qu'il continuerait de publier les versions originales dans une collection spéciale