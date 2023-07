Le film sortira en Israël et dans le monde entier le 24 août 2023

La bande-annonce officielle du film "Golda" avec Helen Mirren a été dévoilée dans le monde ce mardi. Le film, distribué par United King Films, sortira dans les cinémas du monde entier et en Israël le 24 août 2023.

"Golda", jouée par l'actrice britannique primée, qui joue Golda Meir est la première et la seule femme à avoir occupé le poste de Premier ministre en Israël. L'histoire se déroule durant la guerre de trois semaines qui a surpris Israël avec une attaque inattendue de l'Égypte, de la Syrie et de leurs alliés, survenue le jour le plus sacré du calendrier juif. Le récit met principalement l'accent sur les décisions prises par Golda Meir pendant la guerre, sa relation complexe avec le secrétaire d'État américain Henry Kissinger (interprété par Liev Schreiber) et l'impact qu'elle a eu à travers le monde.