Exclu : une artiste marocaine réalise des tableaux uniques pour les aveugles

Les aveugles ont identifié les tableaux par le toucher

L'artiste autodidacte marocaine Khadija Boukrine, âgée de 76 ans, a pu, en un an, créer des oeuvres en relief, avec de l'agate et des boutons, au profit des aveugles. Ils ont touché les tableaux et posé des questions sur la pierre d'agate, les couleurs et les tailles, et ont appris à reconnaître ce qui était représenté, comme la mosquée et les cercles. Son souhait est que les aveugles puissent assister à d'autres expositions et profiter des œuvres.

Saad Elkadiri /i24NEWS Oeuvre de Khadija Boukrine

Mariam, la petite-fille de l'artiste, a confié à i24NEWS : "J'accompagnais ma grand-mère à toutes ses expositions en jouant du qanun, mais sa dernière exposition, dédiée aux aveugles, nous a spécialement touchés car elle introduisait de nouvelles valeurs. "Les aveugles ont exprimé leur gratitude après avoir été autorisés à toucher les tableaux. En général, dans les expositions vous trouvez toujours des écriteaux qui indiquent : interdit de toucher. C'est pourquoi ils étaient heureux, surtout que cette fois l'artiste leur explique et leur tient la main pour qu'ils sentent l'agate et les boutons, ce qui est assez inhabituel".

Saad Elkadiri /i24NEWS Oeuvre de Khadija Boukrine

Maryam a indiqué que lors des réunions de famille, elle joue toujours de son instrument préféré pendant que sa grand-mère confectionne ses tableaux.

Khadija Boukrine, originaire de Fès, raconte avoir commencé ses œuvres pendant la pandémie de coronavirus. "Je n'avais rien d'autre à faire pendant cette période, alors j'ai rassemblé avec mes petits-enfants des sacs de boutons et d'agate," déclare-t-elle, notant qu'elle a ensuite réalisé ses tableaux un par un et a demandé à son fils de lui fabriquer un cadre en bois, qui l'a encouragé à poursuivre dans cette voie.

Saad Elkadiri /i24NEWS Oeuvre de Khadija Boukrine

"La nuit, je contemple mes tableaux et je me dis : est-ce vraiment moi qui les ai fait ? Et chaque matin, je réalise de nouvelles œuvres avec des idées différentes. Pendant la période du covid, j'ai créé 46 tableaux, et j'ai aussi organisé une exposition qui est la première du genre", a-t-elle dit.

Saad Elkadiri /i24NEWS Khadija Boukrine

Khadija Boukrine, qui a prouvé que la créativité n'a pas d'âge, ne veut ni donner ni vendre ses œuvres, car "elles sont devenues une partie d'elle", et selon son expression, elles sont "comme ses enfants."

Isolée de ses proches pendant la pandémie, Khadija a eu le temps de découvrir l'artiste qui dormait en elle et entreprendre un voyage intitulé "tableaux de boutons et d'agate", afin de découvrir de nouveaux mondes artistiques.