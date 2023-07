La lettre de Sinead O'Connor à Itamar Ben Gvir

"Comment peut-il y avoir la paix ailleurs dans le monde s'il n'y a pas de paix à Jérusalem ?"

En juin 1997, la chanteuse Sinead O'Connor décédée mercredi, avait annulé un concert en Israël dans le cadre d'un événement visant à promouvoir la solution à deux États après avoir reçu des menaces de mort. Celles-ci ne venaient autre que du mouvement "Front de l'idée" (Hazit Hara'ayon), alors dirigé par l'actuel ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Suite à cet incident, l'artiste irlandaise avait écrit à Itamar Ben Gvir. "J'ai des choses à vous dire en réponse à la menace de votre organisation contre ma vie, et à propos de votre interview à la radio sur votre 'réussite' à empêcher mon concert", commençait la lettre.

"J'ai toujours eu de l'amour pour le peuple juif et de la douleur pour ses souffrances à travers les siècles. Comment peut-il y avoir la paix ailleurs dans le monde s'il n'y a pas de paix à Jérusalem ?", poursuivait-elle. "Dieu ne récompense pas ceux qui terrorisent les enfants du monde. Tu n'as réussi que dans l'échec de ton âme", concluait la chanteuse en citant un verset du Livre des Noms.

Mike Coppola (Getty/AFP/File) Sinead O'Connor

Sinaed O'Connor avait donné son premier concert en Israël en 1995. Après l'annulation de sa représentation en 1997, elle avait prévu de se rendre dans l'Etat hébreu en 2014, avant de céder aux pressions du BDS et d'annuler sa venue. Elle avait toutefois assuré ne pas avoir connaissance du boycott d'Israël, et avoir motivé sa décision en raison "du chagrin des Palestiniens".

Selon un rapport publié ce jeudi par la police de Dublin, la chanteuse a été retrouvée morte chez elle sans qu'il n'y ait aucun soupçon d'acte criminel. Une autopsie sera toutefois pratiquée sur celle-ci, en raison de son décès soudain.

Sinead O'Connor, qui avait connu un succès planétaire avec la chanson "Nothing compares 2 U" sortie en 1990, souffrait de problèmes physiques et mentaux et avait plusieurs fois tenté de mettre fin à ses jours. Ces derniers mois, elle évoquait sur les réseaux sociaux son combat psychologique après la mort de son fils de 17 ans il y a un an et demi.