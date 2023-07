Cinéma : la Mostra de Venise dévoile sa sélection et suscite la polémique

Un collectif féministe s’insurge contre la présence des réalisateurs Roman Polanski et Woody Allen, invités par le festival

C’est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs ainsi que pour la crème du cinéma mondial. La 80e édition de la célèbre Mostra se tiendra à partir du 30 août prochain et ce jusqu’au 9 septembre dans la cité des Doges. Damien Chazelle, le réalisateur de “La La Land”, présidera le prestigieux jury et l’actrice Caterina Murino, connue principalement pour son rôle dans “Casino Royale” aura la charge d’être la “maîtresse de cérémonie”. Jane Campion, Saleh Bakri, Mia Hansen-Love, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras et Shu Qi seront chargés de départager les 23 longs-métrages en compétition pour le Lion d’or, issus de la sélection, dont les nouveaux films de David Fincher, Sofia Coppola ou encore Bradley Cooper .

Thomas SAMSON / AFP Sur cette photo d'archive prise le 04 novembre 2019, le réalisateur franco-polonais Roman Polanski regarde sur scène après l'avant-première de son dernier film "J'accuse" (Un officier et un espion) à Paris.

Woody Allen et Roman Polanski, des invitations qui ne passent pas

Seulement voilà, le glamour, les paillettes et le prestige ont rapidement cédé la place à une intense polémique autour de trois invités; reflet supplémentaire de la crise que vit le monde du cinéma autour de figures controversées depuis l’ère #MeToo et alors que l’industrie hollywoodienne subit de plein fouet les effets de la grève des scénaristes. Dans ce contexte, l’invitation de Roman Polanski, Woody Allen et Luc Besson par le festival ne passe pas.

Valery HACHE (AFP/Archives) Le réalisateur américain Woody Allen, le 11 mai 2016 à Cannes (France)

“L’impunité des hommes accusés d’agressions sexuelles continue d’être la norme dans l’industrie du cinéma” : c’est ainsi que débute le communiqué du collectif féministe 50/50, publié sur les réseaux sociaux. “Malgré le tollé qu’a suscité la présence de Johnny Depp au Festival de Cannes en mai dernier, des festivals européens majeurs continuent de donner une visibilité considérable à des réalisateurs accusés puis poursuivis pour agressions sexuelles. Le Collectif 50/50 ne peut que condamner ces choix d’une extrême violence à l’encontre des victimes de ces mêmes agressions sexuelles, tout comme la pérennisation d’un modèle ouvertement sexiste au sein de notre industrie.”

Et le collectif de rajouter que “la Mostra de Venise montre bien son mépris des victimes de violences et des luttes contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma"