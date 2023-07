Israël : "Shamayim Adumim" élue meilleure série dramatique au Festival international du film de Buenos Aires

La série avait déjà remporté de nombreux prix

La série israélienne "Shamayim Adumim" (ciel rouge) de Channel 13 a remporté le prix de la meilleure série dramatique au Festival international du film de Buenos Aires.

La série avait été sélectionnée comme l'une des 8 meilleures séries internationales au Festival Series Mania en France, et avait remporté le prix de la meilleure série dramatique au Festival du film de Berlin et au Global India International Film Festival en Inde.

Le Festival international du film de Buenos Aires est l'un des plus grands d'Amérique latine, et le plus important festival d'Argentine. Des séries du monde entier y ont participé, en provenance notamment d'Asie, d'Australie, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord.

Le festival de la série était ouvert à un public de dizaines de milliers de téléspectateurs en ligne, en Amérique du Sud. Dans deux semaines aura lieu une projection du premier épisode de "ciel rouge" à Buenos Aires. La série, créée par

Daniel Amsel, Amit Cohen et Ron Leshem, se déroule pendant la Seconde Intifada et raconte l'histoire de deux amis proches, un Juif et un Arabe, et de la manière dont le conflit les conduits à s'affronter, malgré eux.