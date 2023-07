La BBC et Netflix vont créer une série sur l'attentat de Lockerbie

Le vol 103 de la Pan Am, parti de Londres en direction de New York, survolait la ville écossaise de Lockerbie le 21 décembre 1988 lorsqu'une bombe a explosé

La BBC a annoncé lundi qu'elle allait diffuser avec Netflix une série sur l'attentat de Lockerbie en Ecosse, qui a tué 270 personnes en décembre 1988.

Selon un communiqué du géant de l'audiovisuel britannique, la BBC et Netflix ont demandé à la société World Productions de réaliser "Lockerbie", une série dramatique en six épisodes basée sur les événements réels de l'attentat.

Le vol 103 de la Pan Am, parti de Londres en direction de New York, survolait la ville écossaise de Lockerbie le 21 décembre 1988 lorsqu'une bombe a explosé dans la soute, tuant les 259 personnes à bord et 11 autres au sol.

AP Photo Lockerbie

Cette tragédie reste le pire attentat terroriste jamais commis au Royaume-Uni. Une seule personne a été condamnée: le Libyen Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi, décédé en 2012. Il avait toujours clamé son innocence.

La série mettra en lumière les conséquences de l'attentat, notamment l'enquête transatlantique qui a suivi et les traumatismes des habitants de Lockerbie et des familles des victimes.

"Lockerbie" présentera des éléments tirés d'entretiens avec des agents impliqués dans les enquêtes qui n'ont "jamais été partagés auparavant", selon le communiqué de la BBC.

Roy Letkey (AFP/File) Lockerbie

"La catastrophe de la Pan Am 103 et la chasse à l'homme mondiale qu'elle a engendrée ont été un événement déterminant dans l'histoire du monde", a indiqué le romancier et scénariste britannique Jonathan Lee, qui sera le réalisateur de la série.

"Lockerbie" sera d'abord diffusée par la BBC, puis par Netflix au Royaume-Uni et dans le monde entier après un tournage qui aura lieu cette année.